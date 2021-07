Intempéries en Suisse – Les orages sont de retour, faut-il s’inquiéter? Une nouvelle goutte froide atteindra la Suisse ce week-end. En fonction de la quantité de précipitations, la situation pourrait être critique. Florent Quiquerez

La situation reste tendue dans la région des Trois-Lacs. Lundi, à Cheseaux-Noréaz - près d’Yverdon - le lac de Neuchâtel était encore très haut. keystone-sda.ch

Une semaine de beau et de chaud. L’accalmie aura été de courte durée. De nouveaux orages sont annoncés pour le week-end. Dans son édition du jour, le Blick s’inquiète de ces nouvelles précipitations, qui pourraient être abondantes localement et tomber sous forme de grêle. «De samedi soir à dimanche, nous attendons de forts orages et de fortes pluies par endroits», explique Roger Perret de MeteoNews cité dans le quotidien alémanique.

Faut-il s’inquiéter? Trop tôt à ce stade, nous répondent plusieurs spécialistes. Mais le contexte actuel doit nous inciter à la prudence. Explication en trois points.