Fortes intempéries – La Suisse à nouveau frappée par une vague de violents orages Les abondantes précipitations de mercredi soir ont provoqué des perturbations ferroviaires, des inondations et des infiltrations d’eau dans plusieurs régions du pays.

Depuis mercredi soir, aucun train ne circule entre Sonceboz-Sombeval et Moutier, ni entre Courtelary et Reuchenette-Péry sur la ligne Bienne - La Chaux-de-Fonds. Keystone/Marcel Bieri Certains ruisseaux sont sortis de leur lit et des routes ont dû être fermées. Keystone/Marcel Bieri Selon un météorologue de SRF, la Suisse se trouve à la limite orientale d’un creux dépressionnaire. Keystone/Marcel Bieri 1 / 4

De violents orages accompagnés de fortes pluies et de grêle ont touché certaines régions de la Suisse mercredi soir. Les tempêtes ont provoqué des perturbations ferroviaires, des inondations et des infiltrations d’eau en de nombreux endroits.

Le Jura bernois a été particulièrement touché. Depuis mercredi soir, aucun train ne circule entre Sonceboz-Sombeval et Moutier, ni entre Courtelary et Reuchenette-Péry sur la ligne Bienne – La Chaux-de-Fonds.

MétéoSuisse a relevé sur Twitter que 64 millimètres de pluie ont été mesurés dans le Vallon de Saint-Imier (BE) en seulement une demi-heure, le total horaire dépassant les 80 millimètres.

Ligne ferroviaire interrompue

La ligne ferroviaire Soleure – Moutier est également interrompue en raison d’un glissement de terrain. La situation devait dans un premier temps être rétablie vers midi, mais les CFF ont fait état en fin de matinée de perturbations jusqu’à 16h30.

La police cantonale bernoise a été contactée environ 800 fois entre 18h et 21h30. La plupart des appels concernaient des infiltrations d’eau. Certains ruisseaux sont sortis de leur lit et des routes ont dû être fermées. À certains endroits, des hydrocarbures ont fui dans les cours d’eau.

Avec respectivement 500 et 150 annonces, le Jura bernois et la Haute-Argovie ont été particulièrement touchés, a twitté jeudi la police cantonale bernoise, qui indique ne pas avoir connaissance de personnes blessées.

Quinze millions de francs

À Neuchâtel, La Mobilière, plus gros assureur ménage du canton, a enregistré 1540 cas de sinistres dans le canton depuis lundi, entre la grêle à La Chaux-de-Fonds et les intempéries qui ont en partie dévasté Cressier et qui ont aussi touché des villages alentour, a expliqué à Keystone-ATS Pierre-André Praz, agent général. Les montants se montent au total à plus de 3 millions de francs.

Uniquement pour Cressier et les villages alentour, l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) évalue à 15 millions de francs les dégâts en lien avec les intempéries. Le nombre de cas prévisibles se chiffre à 400, a déclaré jeudi Jean-Michel Brunner, directeur de l’ECAP, au 12h30 de la RTS.

Mille appels d’urgence

Les orages se sont aussi abattus dans les environs de Liestal, indique la police cantonale de Bâle-Campagne. Cette dernière a reçu environ 1000 appels d’urgence, et les pompiers ont été contactés près de 300 fois.

Selon MeteoNews, 62 millimètres de précipitations sont tombés à Langenbruck (BL). Cela représente un peu moins de la moitié de la quantité totale pour le mois de juin, a comparé le service météorologique sur Twitter.

La situation est demeurée moins intense à Genève, où le Service d’incendie et de secours (SIS) est intervenu 47 fois en 24 heures. Les pompiers ont notamment mené une opération mercredi soir pour rechercher deux personnes qui faisaient du paddle sur le Rhône. Leur aventure se termine bien: elles ont été retrouvées saines et sauves à l’abri de l’orage près d’une zone de loisirs.

Gare de l’aéroport touchée

À Zurich, il est tombé un peu moins de 50 millilitres d’eau à la gare de l’aéroport mercredi soir. Le trafic a dû être interrompu. Le trafic grandes lignes a pu reprendre jeudi matin vers 08h30, ont tweeté les CFF. Des lignes régionales ont aussi été impactées.

Tard dans la soirée de mercredi, de l’eau avait pénétré dans la gare. Une partie de la voie ferrée se trouvait sous plusieurs centimètres d’eau et de boue. L’infiltration d’eau a été maîtrisée pendant la nuit et les travaux de nettoyage progressaient bien jeudi matin.

En Argovie, les pompiers sont intervenus sur plus de 70 sites. La police cantonale de Soleure a reçu plus de 50 appels faisant état de rues et de maisons inondées. Des coupures de courant se sont produites en Thurgovie. Les pompiers ont dû pomper des caves inondées et libérer les routes des arbres tombés. Des passages souterrains ont également été envahis par l’eau.

Nouveaux orages attendus

Selon un météorologue de SRF, la Suisse se trouve à la limite orientale d’un creux dépressionnaire. Une telle situation météorologique peut se produire de temps en temps, a déclaré Jürg Ackermann. La présence de ce creux à un même endroit pendant «si longtemps» est par contre inhabituelle.

Des nouvelles averses et orages sont attendus.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.