Ligne de bus contestée à Troinex – Les opposants au tracé du bus 49 de nouveau désavoués Après leur échec dans les urnes, leur recours contre la ligne devant relier Veyrier à la gare de Lancy-Bachet via Troinex a été rejeté par les juges.

En septembre 2022, la population de Troinex avait accepté dans les urnes le crédit pour les aménagements routiers liés au futur bus 49. Magali Girardin

Après avoir perdu d’une courte tête dans les urnes, les opposants au tracé de la future ligne de bus 49 à Troinex ont été désavoués par la justice. Mais ils ne désarment pas et ont fait recours en seconde instance.

En parallèle au référendum communal lancé contre le crédit de 1,15 million de francs pour les aménagements routiers liés à ce bus (référendum rejeté par 52,68% des votants en septembre 2022), ils avaient également fait recours contre les autorisations de construire. Mais leurs arguments ont tous été rejetés par le Tribunal administratif de première instance, qui a rendu son verdict fin mars.

«Le tribunal note que les recourants veulent avant tout «substituer leur propre appréciation subjective à celle de l’autorité compétente», argument qui n’est pas jugé recevable.»

Les craintes des riverains

Ce qui fâche la quarantaine de recourants, c’est que le bus 49 doit emprunter deux rues à sens unique – les chemins de Drize et de Saussac – traversant une zone villas. Riverains de ces chemins, ils estiment qu’ils ne sont pas adaptés au passage des bus et que cela va générer des nuisances et des problèmes de sécurité.

Ils relèvent que ces chemins font partie du réseau routier de quartier, lequel ne doit en principe pas être utilisé par des lignes de transport public à fréquence élevée. Mais le tribunal souligne que la locution «en principe» inscrite dans la loi n’exclut pas cette possibilité.

D’ailleurs, à propos de la fréquence – qui sera d’un bus toutes les quinze minutes aux heures de pointe – les juges ne la considèrent pas élevée et donc pas susceptible de causer autant de nuisances sonores que le redoutent les recourants. Le tribunal note que sur ce point, ces derniers veulent avant tout «substituer leur propre appréciation subjective à celle de l’autorité compétente», argument qui n’est pas jugé recevable.

Les riverains ont été entendus sur un seul point, l’absence de consultation du Service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (SABRA) quant au respect des normes sonores. Les juges ont donc requis en cours de procédure le préavis du SABRA, qui s’est finalement révélé positif, d’autant que du revêtement phonoabsorbant sera posé.

Préavis positifs

De plus, le tribunal rejette les arguments liés à de supposés problèmes de sécurité et de visibilité, ainsi que d’accès aux véhicules des pompiers, tant l’Office cantonal des transports que la police du feu ayant préavisé favorablement les aménagements routiers.

Enfin, les recourants font valoir que les chemins concernés sont interdits aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, donc aux bus. Toutefois, selon les juges, le Département du territoire, qui a délivré les autorisations de construire, est compétent pour demander l’ajout d’exceptions, autorisées par la législation.

Les riverains rejettent ces conclusions, contre lesquelles ils ont fait recours à la Cour de justice. Ils demandent un transport sur place, refusé en première instance, et l’audition du bureau d’ingénieurs ayant étudié les variantes pour le tracé du bus. Comme leur recours a un effet suspensif, l’arrivée du bus 49 n’est pas encore pour demain.

