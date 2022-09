Projet de décharge controversé – Les opposants au stockage des mâchefers à Satigny gagnent une manche Les sondages exploratoires de l’État sont suspendus, la justice ayant accordé l’effet suspensif au recours des propriétaires des terrains concernés. Antoine Grosjean

En mars dernier, les habitants et les élus de Satigny avaient manifesté contre le projet de décharge de mâchefers, dont leur commune pourrait hériter. LAURENT GUIRAUD

Petite victoire pour les opposants au projet de décharge de mâchefers à Satigny. Fin août, ils ont gagné une manche dans leur bras de fer avec l’État. Celui-ci voulait lancer des sondages exploratoires au lieu-dit Bourdigny, afin de déterminer si le site serait propice à l’enfouissement des résidus de l’incinération des ordures ménagères. Mais la justice a accordé l’effet suspensif au recours des douze propriétaires des terrains concernés par ces travaux préparatoires, comme l’a indiqué Léman Bleu.

Les mâchefers, c’est un agrégat de matériaux incombustibles (pierre, verre, porcelaine, métaux, litière pour chat, etc.) que contiennent nos ordures. Auparavant, ils étaient mis dans la décharge à ciel ouvert de Châtillon, à Bernex. Mais celle-ci est saturée, ce qui oblige à les exporter dans le canton du Jura, qui ne les acceptera toutefois pas au-delà de 2024.

Trois sites pressentis

Il y a quelques années, le Service de géologie, sols et déchets (GESDEC) s’est donc mis à chercher une solution dans le canton. Sur treize sites potentiels, trois ont été retenus: à Satigny, à Versoix et à Collex-Bossy. Celui de Satigny lui semblant le plus adapté, c’est donc là que l’État veut en priorité mener des analyses géologiques. Si celles-ci s’avèrent négatives, il se tournera vers les deux autres communes.

Absolument rétifs à l’éventualité d’hériter de cette décharge, qui plus est sur des terres agricoles de bonne qualité et à proximité du vallon de l’Allondon, les habitants et les élus de Satigny font tout ce qu’ils peuvent pour empêcher le projet d’aller de l’avant. En mars, ils se sont déjà opposés physiquement au démarrage des sondages. Le GESDEC a alors renoncé, avant de revenir à la charge fin juin, en décrétant que les propriétaires des terrains ont l’obligation de laisser les sondages se faire, sous peine d’amende, voire de dénonciation pénale au Ministère public.

«Selon les juges, le GESDEC n’a pas démontré en quoi il faut en priorité s’intéresser au site de Satigny au lieu d’investiguer en parallèle sur les sites des deux autres communes pressenties.»

L’État avertissait que cette décision était exécutoire, qu’elle soit ou non contestée par des recours. Pour lui, il est urgent de créer cette décharge, vu que l’échéance de 2024 se rapproche. Mais en juillet, les propriétaires ont effectivement tous fait recours contre l’obligation qui leur était signifiée, en demandant l’effet suspensif.

Urgence pas démontrée

Le Tribunal administratif de première instance leur a donc donné raison sur ce dernier point, jugeant que ces recours n’impliquent pas de mise en danger grave et imminente d’intérêts publics importants, condition requise par la jurisprudence pour pouvoir exclure l’effet suspensif.

Les juges relativisent en effet le caractère urgent de ces sondages, en relevant que le GESDEC n’a pas démontré en quoi il faut en priorité s’intéresser au site de Satigny au lieu d’investiguer en parallèle sur les sites des deux autres communes pressenties. Les travaux exploratoires sont ainsi suspendus, en attendant que la justice statue sur le fond.

