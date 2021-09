Arrêts des travaux à Genève – Les opposants au projet de la Chevillarde au Tribunal fédéral La Cour de justice a rejeté le recours d’Action patrimoine vivant. Qui ne baisse pas les bras. Christian Bernet

La maison de maître de la Chevillarde, à Chênes-Bougeries. PASCAL FRAUTSCHI

Les opposants au projet de la Chevillarde n’en démordent pas. Après avoir perdu devant la Chambre administrative, Action patrimoine vivant (APV) vient de porter l’affaire au Tribunal fédéral, comme le confirme son avocat, Florian Baier. L’association combat le projet qui prévoit la construction de 200 logements moyennant la démolition d’une ancienne maison de maître et la coupe de 80 arbres au chemin de la Chevillarde.

APV a saisi le Tribunal administratif afin qu’il annule les autorisations de démolir et de construire. Au printemps, le TAPI a rejeté ce recours au motif que le projet bénéficie d’un plan localisé de quartier et que tous les préavis ont été favorables. L’association a alors porté l’affaire devant la Chambre administrative à la fin du mois de juillet. Entre-temps, les promoteurs ont démarré le chantier avant qu’il ne soit arrêté quelques jours plus tard par la justice.

Dans son recours à la Chambre administrative, APV n’a développé plus qu’un seul argument. Elle soupçonne le propriétaire de la parcelle, la société Keat SA, d’être détenu par des étrangers. Si tel était le cas, le projet serait caduc, les étrangers ne pouvant pas détenir de résidentiel en Suisse selon la Lex Koller.

Le TAPI avait déjà écarté cet argument au motif qu’il n’est pas compétent pour traiter de la Lex Koller. La Chambre administrative confirme. En outre, elle précise qu’elle-même n’est pas compétente pour traiter de cette loi, sauf si elle était saisie d’un recours contre une décision du Département de sécurité, autorité de référence pour ces questions, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire.

Ce n’est pas le point de vue d’APV. «La Lex Koller impose en principe à toute autorité judiciaire de s’assurer d’office qu’elle soit respectée», indique Florian Baier. Un recours a donc été déposé au Tribunal fédéral.

Lundi matin, ce dernier a du coup interdit tous travaux sur le site en attendant qu’il statue sur l’effet suspensif demandé. Une mesure qui réjouit Florian Baier. «Car les travaux avaient repris lundi matin. La décision du TF les a stoppés.»

