Manifestations à Genève – Les opposants à l’OMC peinent à mobiliser Un rassemblement d’environ 500 personnes a défilé ce samedi pour dénoncer la politique de l’OMC et son impact sur la paysannerie. Marc Renfer

Des manifestants arborant les drapeaux des associations paysannes qui ont appelé à la mobilisation contre l’OMC. BASTIEN GALLAY

L’époque des manifestations massives contre les organisations symbolisant la globalisation et le libre-échange semble être passée. Les mobilisations et les émeutes contre le G8 ou l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ne sont désormais plus qu’un lointain souvenir.