Votation du 13 juin – Les opposants à la loi Covid craignent «l’anéantissement de la démocratie» À Lausanne, les Amis de la Constitution ont expliqué pourquoi il faut s’opposer au texte, aux vaccins et aux précautions sanitaires. Romaric Haddou

Une partie des opposants à la loi Covid, le 29 avril, à Lausanne. De gauche à droite: Philippe Saegesser, Michelle Cailler, Astrid Stuckelberger et Werner Boxler (Coprésident de l’association Les Amis de la Constitution). Patrick Martin

À l’origine du référendum sur la loi Covid-19, l’association des Amis de la Constitution donnait une conférence de presse jeudi matin à Lausanne. Objectif: dire tout le mal que ses membres pensent d’une loi «inutile et dangereuse» et sauver la démocratie puisqu’il faut «700 ans pour la créer, 1 an pour l’anéantir et 1 vote pour la rétablir».

Coprésident de l’association, Werner Boxler estime que la loi en question «abolit une partie importante de nos droits fondamentaux», notamment la liberté de réunion, la liberté d’expression, le droit à l’intégrité physique et la liberté économique.