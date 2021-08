Ville de Genève – Les oasis urbaines, «un petit moment de bonheur» hors de la fournaise Le projet «De parc en parc» a trouvé ses adeptes, même s’il ne s’agit pas toujours de personnes âgées, à qui il est destiné en priorité. Théo Allegrezza

Une des cinq micro-oasis installées en ville de Genève cet été. Il s’agit, en l’occurrence, de celle du 9, rue de Montchoisy, aux Eaux-Vives. Steeve Iuncker-Gomez

On approche 17 heures, ce mardi de juillet, et le thermomètre affiche 29 degrés. Éreintés par leur après-midi sous le soleil de la plage des Eaux-Vives, Stéphane et Pierre, deux frères (et faux jumeaux) de 23 ans, observent une «petite pause» après avoir traîné leurs guêtres le long de l’interminable rue de Montchoisy. À hauteur du numéro 9, ils ont décidé de s’asseoir sous une de ces oasis urbaines, mises en place au début de l’été. «C’est un petit moment de bonheur», souffle Stéphane.

Construite en bois, la structure se compose d’un banc de cinq mètres de long environ, abrité par une toile. Des bambous se dressent à l’arrière, protégeant ainsi du soleil. «C’est réussi esthétiquement», observe Pierre. Les deux frères sont rejoints par Patricia, une habitante du quartier. «Le concept est très bien, mais on a les fesses mouillées et le bois est déjà en train de pourrir», remarque cette quinquagénaire. La faute à un brumisateur, qui distille de l’eau. L’effet rafraîchissant est considérable. Les autorités précisent que sa consommation électrique équivaut à la moitié de celle d’un grille-pain. Il n’est pas toujours enclenché et utilise, en moyenne, moins d’un litre d’eau par minute.