La ville de Genève a installe dans différents lieux des ilots avec brumisateur, pour aider les genevois à se rafraichir. Magali Girardin

Pour la troisième année consécutive, des micro-oasis offriront un espace de fraîcheur durant les étés sans cesse plus caniculaires à Genève. Ces structures éphémères ont été installées sur des lieux particulièrement minéraux – où la chaleur est piégée par les bâtiments et les trottoirs – par la Ville et le Canton, dans le cadre du projet «De parc en parc». Construites en bois, elles offrent des places assises ombragées, de la végétation et un système de brumisation.

Concentrées aux Pâquis

Pensées en particulier pour les seniors, elles servent de refuge contre la canicule – la température ressentie est abaissée de plusieurs degrés – tout en favorisant le lien social. Ce système consomme moins d’eau qu’une fontaine publique et la moitié de l’électricité d’un grille-pain, précisent les autorités cantonales dans un communiqué.

Celles-ci indiquent également que cette année, ces structures sont regroupées pour former un parcours depuis le quartier «dense et relativement peu végétalisé» des Pâquis en direction des parcs avoisinants. Les cinq oasis sont ainsi installées aux adresses suivantes: rue de Berne 49 (intersection rue de Zurich), rue du Môle 17 (intersection rue de Berne), place Chateaubriand et place Saint-Gervais (deux structures). De plus, grâce à un partenariat avec l’EMS de la Terrassière, une structure plus légère sera installée à la rue de la Terrassière 7.

«Utilisées 80 fois par jour»

Pour cette troisième édition, les îlots seront animés par le Service social de la Ville de Genève, entre balades à vélo-taxi, animations musicales, informations sur les changements climatiques ou encore loto. Diverses organisations ont également été invitées à s’approprier les micro-oasis pour y organiser des activités.

«D’après les observations réalisées pendant l’été 2022, chaque micro-oasis a été utilisée environ 80 fois par jour, expliquent encore les autorités. Les micro-oasis encouragent les seniors à sortir lorsqu’il fait chaud, mais l’aspect social pourrait être amélioré puisque presque la moitié des utilisateurs n’échangent «jamais ou seulement parfois» avec d’autres utilisatrices et utilisateurs. C’est la raison pour laquelle, cette année, des animations sont prévues.»

Ce projet a été lancé par le Service du médecin cantonal de la Direction générale de la santé et déployé en collaboration avec la Ville de Genève, le Service cantonal du développement durable, l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature, et la Haute École du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (Hepia).



