Les basketteurs du Rocher en isolement – Les Nyonnais se mettent hors-jeu ce week-end Les joueurs de La Côte ne joueront pas à Massagno ce dimanche, par précaution. Christian Maillard

Le Nyonnais William Van Rooij (à gauche) ainsi que le Genevois Ive Ivanov (à droite) ne joueront pas ce week-end. À cause du Covid… PIERRE MAILLARD

Il n’y a pas de relation de cause à effet, reste qu’après Union Neuchâtel, contraint de se placer en quarantaine, le BBC Nyon s’est à son tour mis en isolement. Après avoir affronté les joueurs de la Côte mercredi, la formation de la Riveraine s’est retirée par précaution après la découverte d’un cas positif dans son staff. «Mais la personne en question n’était pas présente dans la salle lors du match contre les Vaudois», assure Attiilo Scolaro, team manager d’Union, qui a par conséquent demandé à Swiss Basket de renvoyer son match face aux Lions de Genève qui était prévu samedi.

‹‹Nous avons des joueurs qui fréquentent des filles de l’équipe féminine de Nyon durement touchée par le Covid.›› Xavier Paredes, président du BBC Nyon

Les Nyonnais se sont aussi mis volontairement hors-jeu, ce week-end, également de manière préventive durant quarante-huit heures. Tandis qu’ils devaient prendre le chemin de Massagno dimanche, cette partie au Tessin se déroulera plus tard dans cette saison qui ne cesse d’être chamboulée. La raison? «Nous avons des joueurs qui fréquentent des filles de l’équipe féminine de Nyon durement touchée par le Covid pour la deuxième fois depuis la mi-octobre. Par conséquent Swiss Basket a accepté, par sécurité, de nous mettre à l’arrêt durant 48 heures pour ne prendre aucun risque.»

Les locataires du Rocher vont effectuer un test rapide lundi par précaution avant de reprendre l’entraînement lundi ou mardi soir s’il n’y a pas de joueurs infectés. «Avec ce nouveau report, nos gars vont pouvoir se reposer un peu avant d’enchaîner d’autres semaines anglaises», soupire Xavier Paredes, ravi toutefois de la partie de ses hommes mercredi à Neuchâtel, battus 76-69 contre un des outsiders du championnat. «Même si notre adversaire nous a probablement pris un peu de haut, notre équipe, privée pourtant de Hamish Warden, qui était malade, a livré une magnifique performance.»

Bientôt un 2e étranger

Le BBC Nyon, qui est toujours dans l’attente de son premier succès, espère bien que son huitième match, prévu le 12 décembre au Rocher contre Monthey, sera le bon. Les coéquipiers de Maleye N’Doye pourraient alors compter sur un deuxième étranger. «Nous sommes en discussion avec deux pivots: celui qui évolue en Europe serait disponible assez rapidement en fonction du permis de travail et l’autre, actuellement aux États-Unis, prendrait plus de temps. On devrait se décider la semaine prochaine.»