La directrice générale du Festival international du film sur les droits humains (FIFDH) à Genève Isabelle Gattiker KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Les «nouvelles formes de résistance» seront au centre du Festival du film international sur les droits humains (FIFDH) à Genève. Organisé en ligne du 5 au 14 mars, celui-ci sera ouvert par Alain Berset qui abordera l’effet de la pandémie sur les libertés.

La situation actuelle a abouti à de «nouvelles formes de résistance», a affirmé mardi à la presse la directrice générale du FIFDH Isabelle Gattiker. «Les films continuent de se faire, les cinéastes continuent de tourner», dit-elle. Alors que de nombreuses institutions ont dénoncé une diminution des droits de l’homme avec le coronavirus, «les activistes continuent de se battre».

Après l’année dernière, les organisateurs ont à nouveau dû se résoudre à une programmation en ligne en raison des restrictions. Parmi les 31 films de la distribution officielle, 29 seront accessibles sur la plateforme numérique du festival. De nouveaux formats vidéo et audio, dont un concert, complètent l’offre habituelle.

«Rien ne remplace les salles»

«Le FIFDH va s’inviter chez le public», dit Isabelle Gattiker. Un public plus large qui peut être atteint partout dans les différents pays. Dans la région, des personnes vulnérables, de même que le personnel et les patients des Hôpitaux universitaires genevois (HUG), pourront accéder gratuitement à des films.

La directrice se dit certaine que toutes ces innovations «laisseront des traces positives» qui pourront être pérennisées à l’avenir. «Même si rien ne remplace les salles» et les déplacements des activistes à Genève, ajoute-t-elle.

Outre le conseiller fédéral Alain Berset, l’activiste chinois Ai Weiwei, désormais un habitué, présentera son nouveau documentaire. La militante américaine Angela Davis et la co-fondatrice du mouvement Black Lives Matter aborderont le racisme. Avec la lutte contre le réchauffement climatique ou encore les nouvelles technologies, cette question sera à nouveau largement discutée au FIFDH.

Racisme, technologies ou Bélarus

Le festival va aussi se pencher sur la répression des manifestants au Bélarus. La principale opposante Svetlana Tikhanovskaïa, en exil, et le lauréat du Prix Right Livelihood, considéré comme le Nobel des droits de l’homme, Alès Bialiatsky participeront à une discussion sur ce pays. Le FIFDH veut honorer aussi cette année la journaliste indépendante turkmène Soltan Achilova, récente finaliste du Prix Martin Ennals à Genève.

Parmi les animations prévues, une artiste sénégalaise et deux homologues genevois questionneront la place des femmes dans une grande fresque sur un mur genevois. Un drapeau de la taille d’un immeuble de dix étages sera déployé le 6 mars pour symboliser la surveillance des actions de la communauté internationale par la société civile. Neuf expositions sont prévues. Et une réunion portera sur le financement et la portée du cinéma engagé.

Côté films, les jurys de la compétition seront présidés par les cinéastes américaine Danielle Lessovitz, pour la fiction et ukrainien Oleg Sentsov, Prix Sakharov des droits de l’homme, pour le documentaire. Autre innovation, un prix du public sera donné pour la première fois. Plusieurs films seront montrés en première internationale et en première suisse.

