COP15 sur la biodiversité – Les nouvelles espèces, espoir pour la biodiversité? Si on parle beaucoup d’extinction, on découvre chaque année près de 18’000 nouvelles espèces. Leur survie dépendra de nos efforts à préserver leur écosystème. Virginie Lenk

Le singe langur de Popa, découvert en 2020, tire son nom du volcan éteint du mont Popa, situé dans le centre de la Birmanie. On estime sa population à une centaine de spécimens. AFP/THAUNG WIN/GERMAN PEIMATE CENTER

Son nom est langur de Popa. Ce petit singe mutin, aux yeux noirs cerclés de blanc, a été photographié dans les forêts birmanes. Lui et 224 nouvelles espèces ont été découverts en 2020 dans la région du Grand Mékong, à cheval sur la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Le rapport du WWF publié début 2022 présente une trentaine de reptiles, une dizaine d’amphibiens et de poissons, plus de 150 plantes. Les chercheurs se sont passionnés pour un poisson des cavernes incolore et un serpent irisé dont les écailles ne se chevauchent pas, autant d’animaux bizarres qui expriment l’extrême richesse de cette région.