Bug à la station-service – Les nouvelles cartes PostFinance défectueuses agacent Après avoir servi pour payer un plein, les nouvelles cartes ne fonctionnent parfois plus. Un changement de puce devrait résoudre le problème. Jorgos Brouzos

Erreur technique: les cartes PostFinance ne fonctionnent parfois plus après avoir été utilisées à une station-service. Nicole Pont

Retirer de l’argent ne fonctionne pas, payer non plus. Sa nouvelle carte PostFinance n’aurait pas fonctionné correctement dès le début, rapporte un lecteur à cette rédaction. Lorsqu’il a demandé au service clientèle où se situait le problème, il aurait reçu une explication étonnante: on lui a dit qu’il a probablement fait le plein d’essence ou payé quelque chose dans une station-service. C’est ainsi que sa carte se serait cassée.