Gouvernement genevois renouvelé – Les nouveaux venus du Conseil d’État attendus au tournant Syndicats et lobbyistes attendent beaucoup des magistrats qui reprennent les dicastères brûlants comme l’École, la Police ou la Mobilité. Le point dans les différents secteurs.

Chloé Dethurens Rachad Armanios Emilien Ghidoni

Les nouveaux conseillers d’État héritent de dossiers explosifs. KEYSTONE

Ce mardi, les conseillers d’État tout récemment élus se sont réparti leurs futurs dicastères. Au sein de ces départements redistribués, des dossiers brûlants attendent trois nouveaux (ou presque) venus: la mobilité, la police et l’éducation iront respectivement chez Pierre Maudet (Libertés et justice sociale), Carole-Anne Kast (PS) et Anne Hiltpold (PLR). Au sein de ces trois domaines, les attentes sont fortes. Le point avec leurs différents acteurs.