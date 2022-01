Praille-Acacias-Vernets, La Chapelle-Les-Sciers, Communaux d’Ambilly… les nouveaux quartiers émergent comme des champignons dans le canton. On s’en réjouit pour tous ceux qui recherchent un logement bien entendu. Mais, soyons honnêtes, à première vue ces grands ensembles font peur. On donnerait cher pour ne jamais devoir y habiter. C’est du moins ce que l’on ressent en visitant le densifié et bétonné quartier de l’Étang à Vernier.

Pourtant, les interlocuteurs que nous avons rencontrés à cette occasion, dont les premiers habitants, ont un tout autre avis sur leur nouveau lieu de vie: ils défendent avec enthousiasme ce quartier «agréable à vivre» qui offre toutes les commodités sur place (crèche, école, commerces, restaurants, équipements sportifs et culturels) .

Or, attention à cet habitat flambant neuf plein de promesses: des expériences malheureuses ont démontré, par le passé, qu’il n’était pas toujours garant de quiétude. Autorités, propriétaires et régies ont ainsi dorénavant décidé de désigner des coordinateurs pour anticiper les problèmes en accompagnant la densification par du lien social. Et les résidents sont encouragés à s’impliquer dans le développement de leur lieu d’habitation.

Évidemment une très bonne idée. Personne ne veut vivre dans une cité-dortoir et tout le monde a intérêt à s’investir pour résider dans un lieu animé et sécurisant. Mais n’est-il pas surprenant de peindre le diable sur la muraille en faisant préalablement appel à des facilitateurs de quartier? Des interventions correctives coûtent plus cher que l’anticipation des problèmes, prévient le conseiller d’État Thierry Apothéloz, à qui nous avons tendu le micro: «Quand les gens se sentent abandonnés, les réactions peuvent être très violentes.»

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.