Mobilité à Genève – «Les nouveaux horaires CFF sont le moins pire des scénarios» Le conseiller d’État Serge dal Busco s’exprime sur la dégradation de l’offre ferroviaire en Suisse romande. Une mesure «nécessaire» en attendant une troisième voie entre Genève et Lausanne. Emilien Ghidoni Rachad Armanios

Serge dal Busco plaide pour des investissements importants pour améliorer la situation ferroviaire en Suisse romande. KEYSTONE

L’offre des CFF pour 2025 met en colère une bonne partie de la Suisse romande. Publiée vendredi dernier, elle met fin à la liaison directe entre Genève et Neuchâtel et allonge de quatre minutes le trajet pour Lausanne. Plusieurs élus critiquent cette péjoration des horaires et pointent du doigt la passivité des autorités genevoises. Serge dal Busco, conseiller d’État chargé des Infrastructures, réagit à ces critiques.