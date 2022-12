Transidentités – Les nouveaux «eunuques» sèment le trouble L’offre est inédite: des cliniques américaines proposent la «nullification» génitale aux personnes non-binaires. Le CHUV a déjà reçu – et refusé – une demande. L’embarras n’épargne pas le milieu trans. Anna Lietti

La nullification chirurgicale est aussi appelée «The Ken doll look», en référence au Ken de Barbie: génitalement asexué, comme la plupart des poupées. Odile Meylan

C’est nouveau, ça vient d’Amérique et c’est déconcertant: des cliniques spécialisées dans la réassignation de genre proposent désormais dans leur catalogue l’émasculation totale. Rebaptisée «nullification» ou «eunuch procedure», ou encore «smoothie», l’intervention vise à créer une «zone lisse et continue de l’abdomen à l’aine» (Davis Plastic Surgery à Palo Alto). En clair: on enlève tout et on ne laisse que deux orifices. Le centre MoZaic Care à San Francisco vous montre des photos. Celui du Post Street Surgery Centre, situé dans la même ville, vous explique: la nullification «permet aux personnes de genre non conforme d’extérioriser leur ressenti intérieur».