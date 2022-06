Mobilier urbain à Genève – Les nouveaux abribus raffinent dans le confort de l’attente et dans l’éclairage Un prototype a été installé sur la Rive gauche. Les végétaux poussent en toiture et la lumière est soignée. Thierry Mertenat

Le 10 mai 2022. Route de Malagnou. Le nouvel abribus végétalisé devant le Muséum d’histoire naturelle, de nuit dans son éclairage LED. Laurent Guiraud

On attend désormais le bus en ayant une prairie au-dessus de la tête. À l’arrêt Muséum, au bout de la route de Malagnou, juste avant le carrefour avec la rue de Villereuse, les vivaces et les plantes adaptées aux milieux secs ont pris leur quartier en hauteur, pile à la verticale des usagers qui empruntent les lignes 1 et 8.

C’est quoi, ce délire? La nature en ville, un programme municipal de verdissement volontariste qui dispose d’un joli crédit pour faire pousser thym et œillets des chartreux au sommet de notre mobilier urbain, quand celui-ci s’appelle désormais «abribus à toiture végétalisée».

D’autres abribus à venir

Il a son prototype, installé en septembre 2021 à l’adresse susmentionnée. Il aura à l’avenir ses frères et sœurs dans d’autres endroits très fréquentés – par le public et le soleil –, du côté de Plainpalais, place Neuve, quai de la Poste et rue du Mont-Blanc.

Déploiement sur les deux rives de ce couvert naturel à des fins thermiques. Dans le nord de l’Europe, on végétalise à tour d’ardoise pour récupérer de la chaleur; chez nous, c’est plutôt pour s’en protéger, sachant que, dans vingt ans, Genève sera à Nice, la mer en moins.

Maintenant, si la Ville innove, elle n’est pas la première commune du canton à le faire. Carouge a commencé à jardiner ses abribus avant tout le monde. Allez vérifier sur la route de Veyrier, refaite à neuf, avant de piquer une tête dans la piscine de la Fontenette. On monte ici dans le bus en comptant les coquelicots.

L’éclairage nocturne renforce le sentiment de sécurité, avec sa source en forme d’abat-jour et sa lumière chaude. Laurent Guiraud

Retour au Muséum. Le prototype découvert ne se contente pas d’absorber le rayonnement solaire et de projeter de l’ombre. Il soigne aussi notre fessier. Le banc est à tester pour son ergonomie bien pensée. On s’assied sur des lattes en chêne, en s’adossant si besoin, en utilisant les accoudoirs pour se relever.

C’est beaucoup mieux que les banquettes métalliques qui chauffent les cuisses. De chaque côté, des parois latérales protégeant correctement de la pluie et du vent. Enfin – et les images prises intentionnellement de nuit en témoignent –, l’éclairage nocturne a été choisi pour amener un sentiment de sécurité et une ambiance domestique liée à la forme de l’abat-jour.

On ne voit pas d’où vient la lumière, mais elle éclaire en douceur sans oublier personne. À noter que 100% des acteurs du projet et de la réalisation sont des entreprises genevoises. On doit cette précision à la porte-parole du Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité, Anaïs Balabazan.

