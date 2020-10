Etats-Unis – Les négociations continuent sur un plan de relance Les démocrates et l’administration Trump bataillent férocement pour tenter de trouver un plan de relance économique crucial, devenu un enjeu électoral à la veille de la présidentielle du 3 novembre

La responsable démocrate à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a prévenu: pas question de soutenir un plan d'aide qui se cantonnerait qu'au secteur aérien. KEYSTONE

L'administration Trump et les démocrates ont repris jeudi les négociations pour tenter, malgré leurs divergences, d'adopter un nouveau plan de relance économique crucial, devenu un enjeu électoral à moins d'un mois du scrutin présidentiel. «Je pense que nous avons de très fortes chances de faire quelque chose», a assuré jeudi matin le président américain sur la chaîne Fox Business News, faisant état de «discussions très productives».

Critiques chez les républicains aussi

Donald Trump a ainsi changé radicalement de ton après avoir brutalement annoncé, deux jours plus tôt, la fin des négociations alors repoussées à après l'élection du 3 novembre. Cette décision avait provoqué des réactions consternées et de vives critiques, y compris dans son propre camp. Il avait alors fait machine arrière, et proposé des mesures ciblées pour le transport aérien ou les petites entreprises, très touchées par la crise liée au Covid-19.

Il souhaite aussi l'envoi de nouveaux chèques aux Américains. Jeudi matin, il a même évoqué la possibilité d'un «accord plus large que celui des compagnies aériennes».

Le chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, a assuré que le gouvernement fédéral était disposé à injecter 1600 milliards de dollars, quand les démocrates veulent un plan de soutien plus vaste comprenant des aides aux ménages, aux entreprises, aux collectivités locales et à différents services publics, pour au moins 2200 milliards de dollars.

Pas d'aide à l'aérien sans plan plus large

La responsable démocrate à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a repris les discussions avec le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin. Mais elle a prévenu: pas question de soutenir un plan d'aide qui se cantonnerait qu'au secteur aérien. «Permettez-moi d'être très claire: j'étais tout à fait prête à avoir une loi autonome pour les compagnies aériennes, dans le cadre d'une loi plus large. Mais il n'y a pas de loi autonome sans une loi plus large», a-t-elle martelé lors d'une conférence de presse.

Les aides au secteur aérien doivent permettre d'éviter les dizaines de milliers de licenciements annoncés par les compagnies. Les transporteurs aériens sont confrontées à une chute de leur activité depuis le début de la pandémie. De nombreuses restrictions de voyage à l'international sont toujours en place et ils peinent à faire revenir les passagers domestiques dans leurs avions alors que la pandémie n'est pas terminée.

19’000 emplois en jeu

«Il y a un immense soutien bipartite pour une extension des mesures d'aide aux compagnies aériennes et c'est déjà le cas depuis un certain temps», a souligné jeudi sur CNBC le patron d'American Airlines, Doug Parker. Sans aides, la compagnie va licencier 19’000 personnes. «Le processus pour que ces mesures soient promulguées est frustrant», a-t-il ajouté. Selon lui, cela prendra des mois avant que les compagnies aériennes ne puissent rebondir. «On ne peut pas continuer d'attendre», s'est-il alarmé.

A moins de quatre semaines de l'élection, ces licenciements massifs jetteraient une nouvelle ombre sur le bilan de Donald Trump, en campagne pour sa réélection et déjà distancé dans les sondages face à son concurrent démocrate, Joe Biden.

Selon un sondage du centre de recherche économique et social de l'université USC Dornsife, publié jeudi matin, le président républicain a 11 points de retard (42% contre 53% d'intentions de vote) par rapport à son concurrent. La Bourse, chère à Donald Trump, semblait pourtant croire en un accord, et Wall Street était en hausse jeudi à la mi-journée. Même les compagnies aériennes résistaient.

Dans les porte-monnaie

L'adoption de ce nouveau plan d'aides est devenu un enjeu électoral important, chaque camp craignant que l'autre s'en attribue le mérite. Pourtant, ces aides sont essentielles pour permettre à la première économie du monde de se relever des dégâts causés par le Covid-19. Elles doivent apporter de l'argent frais dans les caisses des petites entreprises pour payer leurs salariés et éviter la faillite.

Pour les ménages les plus vulnérables, qui peinent à payer leurs loyers et factures, un nouveau chèque serait une bouffée d'oxygène. L'aide directe permettrait aussi de stimuler les dépenses de consommation, moteur de croissance traditionnel.

Avant la pandémie, l'économie était l'atout majeur de Donald Trump. Mais depuis, la donne a changé même si la Bourse, elle, reste à des niveaux record. Le taux de chômage n'a jamais été aussi élevé à l'approche d'une élection présidentielle américaine. Le pays compte près de 11 millions de chômeurs, et même 25 millions en ajoutant ceux qui ne sont pas éligibles aux allocations chômage mais touchent une aide après avoir vu leurs revenus chuter.

afp/NXP