Dérèglement climatique – Les «Nature morte Awards» remis par des activistes à Bel-Air Les associations ont primé trois projets internationaux impliquant un recours aux énergies fossiles, dans lesquelles la place financière suisse investit toujours. Théo Allegrezza

Diverses associations pour la protection du climat ont mené une action à la place de Bel-Air ce vendredi 3 mars afin de dénoncer les investissements écocides de Credit Suisse. FRANK MENTHA

Les manifestations pour le climat sont moins fréquentes qu’avant le Covid, mais la cause est plus actuelle que jamais. Répondant à l’appel international de grève pour le climat, une vingtaine d’activistes – issus du collectif BreakFree, d’Extinction Rebellion et de la Grève du climat – ont organisé vendredi soir une action symbolique devant le siège de Credit Suisse, à la place de Bel-Air. Objectif: pointer le rôle de la finance dans le dérèglement climatique.