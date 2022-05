États-Unis – Les naissances ont augmenté en 2021 pour la première fois en sept ans Le nombre de nouveau-nés a connu une légère hausse aux États-Unis en 2021. Une première depuis sept ans.

Le taux de fécondité en 2021 était de 1,66 enfant par femme (Illustration). Getty Images via AFP

Le nombre de naissances a légèrement augmenté en 2021 aux États-Unis, ce qui n’était pas arrivé depuis sept ans, selon des données provisoires publiées mardi par les autorités sanitaires américaines.

Quelque 3’659’289 naissances ont été enregistrées dans le pays l’année dernière, soit environ 1% de plus qu’en 2020, a rapporté le Centre national des statistiques de santé (NCHS). Depuis 2014, le nombre de naissances n’avait cessé de décliner, en moyenne de 2% par an, et même de 4% en 2020. La baisse en 2020 avait très certainement été accentuée par la pandémie de Covid-19, selon les autorités américaines, même si elle suivait une tendance de fond.

Il se pourrait ainsi que les couples ayant temporairement repoussé leur projet d’enfant cette année-là alimentent le rebond observé en 2021. Le taux de fécondité en 2021 était de 1,66 enfant par femme, là aussi en hausse de 1% par rapport à l’année précédente -- qui avait établi un plus bas historique.

Un taux de fécondité toujours sous les 2,1 enfants par femme

Malgré cette légère augmentation, ce taux de fécondité reste bien en dessous du taux nécessaire pour qu’une génération se renouvelle (2,1 enfants par femme), sous lequel les États-Unis sont passés en 1971. Chez les adolescentes de 15 à 19 ans, le taux de naissances a atteint un nouveau plus bas de 14,4 naissances pour 1000 femmes (-6% par rapport à 2020).

Le taux de naissances pour cette tranche d’âge a baissé de 65% depuis 2007, année depuis laquelle il n’a cessé de diminuer, a noté le NCHS. Par ailleurs, le taux de naissances prématurées a augmenté de 4% en 2021 par rapport à l’année précédente, pour atteindre un plus haut depuis au moins 2007.

AFP

