Biennale d’art de Venise 2024 – Les mythes nationaux feront carnaval au Pavillon suisse La réalisation de l’exposition vénitienne a été confiée à Guerreiro do Divino Amor. L’artiste y écrira un nouveau chapitre de son «Atlas superfictionnel mondial». Irène Languin

Guerreiro do Divino Amor a un an pour mener à bien ses recherches qui le mèneront en Italie. KEYSTONE/MARIA MAGDALENA ARRELLAGA

Pour l’instant, pas grand-chose ne filtre. L’exposition qui sera présentée au Pavillon suisse de la prochaine Biennale d’art de Venise relève encore du mystère. On sait toutefois qu’elle s’intitule «Super Superior Civilizations» et que sa réalisation a été confiée par Pro Helvetia à Guerreiro do Divino Amor, auteur d’une réjouissante présentation au Centre d’art contemporain de Genève (CAC) en juin 2022. L’artiste helvético-brésilien déclinera sur la lagune un nouveau volet de son «Atlas superfictionnel mondial»; entamée en 2005, cette fresque aussi monumentale qu’hallucinante explore les fictions sociales, géographiques, historiques, religieuses ou politiques qui participent à la construction de divers territoires.