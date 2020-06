Communauté religieuse – Les musulmans de la région morgienne se retrouvent SDF Faute de rentrées financières en cette période de crise, le comité du Centre culturel des musulmans de Morges et environs a dû résilier le bail de ses locaux. Raphaël Cand

Morges, le 29 mai 2020. Les musulmans de la région de Morges ont perdu leur lieu de réunion . Ismail Yildiz (président) , Abdelaziz Khalfaoui (porte-parole). @ 24heures/Odile Meylan Odile Meylan

C’est un coup dur pour le Centre culturel des musulmans de Morges et environs. En proie à des difficultés financières à cause du coronavirus, le comité a été forcé de résilier le bail de ses locaux situés à Préverenges. «Avec la pandémie, le lieu n’était évidemment plus accessible aux fidèles, détaille le porte-parole Abdelaziz Khalfaoui. Si certains de nos membres ont tout de même continué à payer la cotisation mensuelle, nous avons perdu une importante part de nos revenus. Nous n’arrivions plus à couvrir les frais de location et nous avons dès lors jugé plus sage de nous en aller fin avril.»