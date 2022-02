Institution pédagogique genevoise – Les musiques d’avenir prennent forme à la HEM Avec Béatrice Zawodnik, la Haute École de musique a trouvé une nouvelle directrice, musicienne et manager chevronnée, pour relever les défis de demain. Rencontre. Rocco Zacheo

Béatrice Zawodnik a pris les commandes de la Haute École de musique en janvier, succédant à Philippe Dinkel. LAURENT GUIRAUD

À quoi tient, au premier abord, un changement de règne dans une grande institution? À une mutation subtile de la topographie des lieux, pourrait-on dire en se faufilant dans les couloirs et les pièces où siège l’administration de la Haute École de musique de Genève (HEM). Ici, une porte de bureau, et avec elle toute une histoire, s’est fermée il y a un mois et des poussières, lors du départ à la retraite de Philippe Dinkel, directeur emblématique de l’établissement pendant deux décennies.