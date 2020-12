Culture et Covid – Les musiciens répètent dans les salles vides Alhambra, Cave 12, mais aussi Épicentre et d’autres encore: l’absence de concerts profite, un peu, aux répétitions. Bonus: la Ville de Genève a débloqué des sous pour rémunérer les artistes au travail. Fabrice Gottraux

Alhambra, mardi 8 décembre 2020: des musiciens en répétition dans la salle vide. La Ville met à disposition diverses salles de concert pour des résidences d’artistes, en attendant le retour du public. Lucien Fortunati

Il n’y a toujours pas un seul spectateur à l’Alhambra. Mais de la musique, en revanche, oui! Mardi 8 décembre, 10 h du matin: trois musiciens se concentrent sur l’enregistrement d’un nouvel album. L’ingénieur du son se tient en retrait derrière sa console. Debout au niveau des premiers rangs dégagés de leurs sièges, Marc Zed joue de la mandoline. Il signe le répertoire que cette session de trois jours permettra de mettre en boîte. À ses côtés, on reconnaît deux piliers de la scène genevoise: Nelson Schaer à la batterie, heureux comme jamais de faire résonner les fûts dans un édifice aussi grand, ainsi que Robin Girod. Le codirecteur du label Cheptel tient la basse, mais également l’agenda de la maison de disques, chargé cette semaine: de lundi à vendredi, de 9 h à 18 h, Cheptel dispose de la salle du centre-ville pour enregistrer, répéter et tourner les clips de trois groupes différents. «Du last-minute, précise Robin Girod. Il a fallu trouver rapidement qui était disponible et pour quoi. Nous voulons profiter un maximum de ce lieu pour travailler. On aura une pedal steel, des violons. On a même amené de quoi cuisiner: c’est plus digeste et moins cher que les sandwichs des Rues-Basses.»

L’Alhambra transformé en studio: en voilà une bonne idée. Concrétisée par la Ville de Genève, en quatrième vitesse là aussi. Depuis le début du mois de décembre, quatre lieux sont de la partie, également l’Usine, le Sud des Alpes et la Cave 12. Petit récapitulatif: mesures sanitaires obligent, les salles de concert ne peuvent plus accueillir de public depuis le 1er novembre. Le 19 décembre, cependant, un maximum de 50 spectateurs sera à nouveau autorisé. Bilan provisoire pour les répétitions: l’Alhambra ne sera plus disponible la semaine prochaine, sinon pour le Fanfareduloup Orchestra, qui s’y produira, après répétition, dans son hommage à Tom Waits les 19 et 20 décembre. Passée cette date, les disponibilités sont à définir, selon les places restées vacantes entre les prochains spectacles. À noter: le début de l’année, hélas, risque de voir maints concerts encore reportés.

Quant à l’Usine, les travaux postincendie se prolongent: pas sûr que l’adresse soit un bon plan pour répéter. Ce qui n’a pas empêché un trio de rockers maison, K-XIX, d’achever en juillet un premier enregistrement. Reste le Sud des Alpes: mais pas dans les locaux de répétition, trop petits, trop covidiques. Alors dans la salle de concert. L’AMR, chargée des lieux, devrait y reloger ses propres ateliers. Et la Cave 12? Les rebelles des sons, sis à la rue de la Prairie, n’ont pas attendu qu’on leur dise quoi faire: depuis des semaines, le club accueille des résidences, la dernière en date avec le festival Face Z, qui a fait de même au Pneu, à la rue du Vélodrome. Dans les communes aussi, des salles ont ouvert leurs portes aux résidences, ainsi de l’Épicentre de Collonge-Bellerive, cet été déjà, en octobre Pierre Omer & The Nightcruisers, actuellement Sophie de Quay, la semaine prochaine Space Age Sunset avec… Robin Girod et Nelson Schaer notamment. Ailleurs encore, au Théâtre du Galpon, l’ensemble contemporain Batida flirte avec la Cie À Hauteur des Yeux.

Répétitions payées

«Sur le terrain, on trouve comment s’adapter!» Pour nous en convaincre, rien de tel que le résumé d’un acteur du terrain justement, ici Marion Innocenzi, codirectrice de la Cave 12. Qu’attendre de la Ville, dans ce cas? Des sous, pardi! «On recommande 250 francs brut par jour et par personne, pour les artistes et l’équipe technique», annonce Jakob Graf, nouveau conseiller chargé des musiques actuelles au Département de la culture. De sorte que les répétitions, comme les séances de création, pour la première fois de l’histoire genevoise, hors institutions classiques, hors bourses, sont désormais payées. Comme c’est depuis longtemps déjà le cas pour le théâtre. Les efforts de la Fédération genevoise des musiques de création n’y sont pas pour rien dans cette décision. «250 francs, c’est bien, relève Robin Girod. Même si, pour une journée de studio normal, on perçoit plutôt 600 francs.» Mais l’essentiel n’est pas là, poursuivent le fonctionnaire et le musicien: réunir des artistes, relancer la machine, c’est ce qu’on voulait cet été déjà. C’est ce que tout le monde souhaite, pas de doute là-dessus.

Assurer un minimum de salaire pour les musiciens indépendants, même – surtout – quand il n’y a pas de concerts: aujourd’hui, la mesure a valeur d’exception. Une enveloppe de 100’000 francs a été débloquée. Décembre est assuré, janvier devrait suivre. Voir ce qu’il adviendra du budget lors des prochaines votations du Délibératif. Combien de musiciens y ont déjà droit? Pour l’heure, impossible à dire, répond Jakob Graf. Une raison à cela: si la Ville paie les artistes et incite les lieux à s’y mettre, ce sont ces lieux qui décident en fin de compte quoi faire avec qui. À l’Alhambra, par exemple, Philippe Pellaud, nouveau coordinateur, en fonction depuis le mois d’octobre – alias Kid Chocolat, fameux DJ – a fait ses choix: «En échange d’une résidence, les artistes s’engagent à donner un concert l’année prochaine.» Aux salles de gérer les demandes, à elles également de payer les frais annexes, les Services industriels notamment. Chacun y met du sien. Encore un mot du Monsieur Musique de la Ville: «À présent, il s’agit de reconstruire.» Vaste chantier.