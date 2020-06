Saison sauvée – Les musiciens de Mathod tiennent bon Le Duo Nova maintient la 12e édition de sa petite série de concerts au temple du village de la plaine de l’Orbe. Matthieu Chenal

Depuis 2009, les musiciens amis du Duo Nova se succèdent au temple de Mathod. Jenny Fazan/Phovea

Jean-Christophe Ducret est passé par tous les stades de remise en question à propos de la série «Les Classiques de Mathod» dont il assure la programmation: annulation, report, date du report, maintien du report, plan de protection pour le public. Avec sa femme, la violoniste Denitsa Kazakova, et le soutien de son comité d’organisation, le guitariste du Nord vaudois a tenu bon et peut annoncer aujourd’hui quatre rendez-vous de belle tenue de part et d’autre de la pause estivale, permettant à de jeunes musiciens en formation et à des professionnels de la région d’enfin remonter sur scène. De facto, le premier concert, ce dimanche 21 juin avec le Quatuor Solem et le Trio 42 dans Bach, fait partie des toutes premières occasions d’entendre de la musique en public dans le canton.