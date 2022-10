AFP

Genève, 19 octobre

«C’est aux fondements même de notre civilisation qu’on s’attaque en rejetant l’art et l’histoire aux risques de nouveaux totalitarismes.»

Au siècle dernier, dans certains milieux intellectuels, les musées étaient pour partie considérés comme élitistes voire passéistes. À tout le moins étaient-ils perçus en tant que sanctuaires, lieux de conservation de la mémoire historique et artistique d’une communauté.

Vinrent ensuite, les premières atteintes contre des musées considérés comme inviolables, jusqu’alors. Nul ne peut oublier, en 2002, à Genève, le cambriolage du Musée de l’horlogerie entraînant, de ce fait, sa fermeture définitive.

Aujourd’hui, partout en Europe, des tentatives d’effraction sont signalées, contraignants les villes à consacrer des budgets significatifs à la sécurité. D’autres dangers se profilent également à l’heure actuelle. À Strasbourg, la Ville a décidé de fermer les musées deux jours par semaine, de couper le chauffage pour lutter contre la flambée des prix de l’énergie. Cette décision incongrue – outre son bénéfice insignifiant – met en cause l’état sanitaire des collections et désorganise tous les programmes pédagogiques. Qu’une faction d’élus écologistes juge défavorablement l’action des musées n’est pas une nouveauté en soi. Pour contrecarrer le développement du Musée d’art et d’histoire de Genève (MAH), ils n’avaient guère hésité à contracter des alliances improbables.

Le 14 octobre dernier, la National Gallery de Londres a reçu la visite d’activistes environnementalistes de Just Stop Oil qui ont maculé «Les tournesols» de Van Gogh de soupe à la tomate. Fort heureusement, le tableau était protégé par une vitre. Leur slogan «Qu’est-ce qui vaut le plus, l’art ou la vie?» désigne clairement l’art comme ennemi.

A contrario, on ne saurait en vouloir aux Femen qui, en 2012, s’exhibèrent devant la «Vénus de Milo», réussissant ainsi un joli coup de pub, sans attenter aux œuvres.

Les exemples précédents ne sont pas isolés; qu’attendent les responsables politiques pour dénoncer ces outrances?

Jean-Yves Marin, consultant, ancien directeur MAH

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.