Chaude 8e Nuit des musées – Les musées noctambules ont attiré la foule Dans 25 institutions, les Genevois ont trouvé un bel accueil et parfois de la fraîcheur. Benjamin Chaix

Le médiateur culturel Michael Ostermann fait vivre la statue de Polyphème, Acis et Galatée par James Pradier au Musée d’art et d’histoire (MAH). LDD

Se rendre au musée un soir où la douceur de la nuit incite à rester dehors? De très nombreux Genevois l’ont fait, samedi, curieux de découvrir les animations prévues par la 8e Nuit des musées mise sur pied par le Département de la culture de la Ville de Genève.

À lire aussi Abo Formidable exposition Nuancier magique au Musée d’art et d’histoire Très recommandable pour sa fraîcheur, le site archéologique de la cathédrale Saint-Pierre se visitait à la lampe de poche: frissons et rires garantis. Des lumières, la Maison Tavel toute proche en promettait cette nuit-là concernant son avenir.

Le conservateur Alexandre Fiette révélait qu’un musée dont la fréquentation augmente alors qu’il est resté le même depuis 1986, ça donne à réfléchir. Si Tavel se transforme, ce sera discrètement, par petites touches, deux salles du premier étage s’ouvrant aux expositions temporaires et leur contenu descendant au sous-sol médiéval. Et dans le hall d’entrée, ce sera l’Escalade toute l’année!

Quant au relief Magnin, la star de la Maison Tavel, il restera là où il est et c’est très bien comme ça. Rassuré, on peut faire un saut Grand-Rue, où la Maison Rousseau et Littérature accueille les éditions Atrabile et fait déambuler ses visiteurs en compagnie de l’écrivain vaudois Julien Burri et du musicien Stéphane Blok.

Le MAH dans son habit de lumière. LDD

Beaucoup de curieux visitent ce nouveau lieu culturel battant neuf. Un autre, plus connu mais pimpant lui aussi sous des éclairages extérieurs rougeoyants, le Musée d’art et d’histoire (MAH), se remplit comme une gare à l’heure de pointe.

Réjouissante affluence et descriptions très vivantes d’œuvres d’art bien choisies par des médiateurs culturels. L’un d’eux, Michael Ostermann, faisait admirer à un public médusé «les plus belles fesses du musée», celles de Polyphème par James Pradier.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.