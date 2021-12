Pantomime – Les Mummenschanz fêtent leur demi-siècle à Genève La tournée du 50e anniversaire de la troupe suisse s’arrête longuement au Théâtre du Léman. Allons-y! Jérôme Estebe

Une troupe qui se roule les pouces. NOE FLUM

Créer des tableaux touchants, drôles, inattendus et poétiques avec des bouts de ficelle. Avec du papier hygiénique, des tuyaux, des objets du quotidien. Le tout sans musique, sans décor, sans paroles. Voilà le modeste et génial fonds de commerce des Mummenschanz depuis un demi-siècle. Comme les Beatles le firent avec la pop, la troupe alémanique a su hisser un registre la fois élémentaire et expérimental au rang de grand art universel, susceptible d’épater petits et grands sur tous les continents. Bonne nouvelle: la tournée d’anniversaire fait une longue halte à Genève, manière d’enchanter un tantinet cette morne fin d’année.

Mais qui voilà? NOE FLUM

Mais reprenons depuis le début. En 1972, l’Italo-Américaine Floriana Frassetto, 20 printemps alors, crée la troupe avec le Zurichois Andres Bossard et le Bernois Bernie Schürch. Les deux garçons sont aujourd’hui respectivement décédé et retraité. Floriana, elle, tient bon le cap.

Nanananère! NOE FLUM

Après des débuts un brin laborieux en Suisse – l’Helvète se montre d’abord rétif à cet art décalé –, le trio s’exporte en Europe, puis s’envole vers les États-Unis en 1977 et réjouit Broadway trois ans durant. Plusieurs groupes se mettent alors à arpenter simultanément le monde. Le retour sous nos cieux, avec le Cirque Knie en 1988, sera triomphal.

Humour et tendresse

Le show «50 Years» compile 30 sketchs, classiques éprouvés sur les scènes mondiales et nouveautés fomentées pendant le confinement. On nous promet une «expérience ludique pleine d’humour, d’imagination et de tendresse». Tout ce qu’il nous faut.

