Tournée anniversaire – Les Mummenschanz, cinquante ans de poésie pure La troupe suisse part en tournée avec le show «50 Years» pour célébrer son jubilé. Floriana Frassetto, cofondatrice et directrice de ces musiciens du silence, évoque cette incroyable aventure qui a conquis le monde. Alexandre Lanz

La tension amoureuse monte entre les deux violons, jusqu’à ce que le métronome s’en mêle… Un numéro qu’adorent les adultes comme les enfants, assure Floriana Frassetto. Mummenschanz Stiftung/Noe Flum

Des tuyaux géants qui ondulent, des masques énormes aux couleurs vives semblant flotter dans les airs, des silhouettes qui dansent sur un fond et une scène toujours noirs… cela va faire cinquante ans que les Mummenschanz – troupe fondée en 1972 entre Zurich, Paris et Rome – rayonnent partout dans le monde. Leur univers unique et poétique mettant en scène d’étranges personnages masqués et silencieux dans des situations rocambolesques avec des objets du quotidien a conquis les publics du monde entier, des scènes de Broadway à celles des grandes villes d’Amérique du Sud ou d’Europe. À l’image du célèbre sketch du papier hygiénique, leurs performances se sont hissées au rang de classiques intergénérationnels.