Portrait – Les multiples facettes de Corinne Gachet Depuis le 1er juin, elle est la première femme à occuper le siège de maire à Lancy. Rencontre. Léa Frischknecht

Au-delà de son emploi et de son poste de maire, Corinne Gachet aime passer du temps en famille et faire du sport, son moyen favori de se ressourcer. PIERRE ALBOUY

Elle passe la porte de la mairie, légèrement essoufflée, les joues rosies. Les bras chargés de sacs, Corinne Gachet s’excuse platement pour son léger retard. Et nous demande de patienter encore un peu, le temps de se changer. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, elle troque son tee-shirt, sa jaquette à capuche et ses baskets pour un pantalon noir habillé et une blouse blanche. L’administratrice du Cycle d’orientation de Montbrillant a revêtu sa tenue de maire de Lancy. Depuis le 1er juin, elle est la première femme à occuper ce poste.