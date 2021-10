Taxation des sociétés – Les multinationales paieront aussi 15% d’impôts en Suisse L’Irlande devrait accepter de taxer à 15% les sociétés basées dans le pays. La réforme de la fiscalité prônée par l’OCDE pourra avancer ce vendredi. Nicolas Pinguely

Le conseiller fédéral Ueli Maurer s’était montré peu enthousiaste pour la réforme fiscale prônée par les pays membres de l’OCDE, tout en reconnaissant qu’elle était inévitable. KEYSTONE

Ça sera 15%, ni plus, ni moins. La partie semble jouée quant à l’imposition mondiale des multinationales négociée dans le cadre de l’OCDE. Après avoir traîné les pieds, l’Irlande serait prête à accepter de taxer à hauteur de 15% les bénéfices des multinationales établies sur son sol.

Et cela débloquerait le projet! Les 140 pays qui se retrouveront ce vendredi à Paris dans le cadre de l’OCDE devraient enfoncer le clou et finaliser le document.

Plus de 130 pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques s’étaient mis d’accord, début juillet, sur un impôt minimal au niveau planétaire «d’au moins 15%». Cependant l’Irlande, tout comme la Hongrie et l’Estonie, avait refusé le principe.