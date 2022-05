Championnat du monde à Sion – Les moteurs miaulent et la caravane passe Sion accueillait vendredi et samedi une étape du premier championnat du monde de scooters électriques: l’eSkootr championship. Le Vaudois Matis Neyroud, surdoué de la trottinette freestyle, a débarqué en leader. Jean Ammann

Matis Neyroud est en action lors de la deuxième manche du championnat du monde d'eSkootr , le 27 mai 2022 à Sion. GABRIEL MONNET

Nous sommes dans le monde d’après, et dans le monde d’après, les moteurs ne rugissent plus, ils miaulent. Sion accueillait vendredi et samedi la deuxième étape du premier championnat du monde d’eSkootr: des hommes et des femmes, caparaçonnés de cuir, bottés, casqués, se lancent sur des trottinettes électriques.