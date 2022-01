La question verte – Les moteurs de recherche écoresponsables sont-ils meilleurs pour la planète? Ils prétendent amortir leur impact sur l’environnement en finançant des projets verts, mais, dans les faits, Google n’est peut-être pas pire. Nicolas Poinsot

Cliquer sur sa souris pour une recherche sur internet pollue. Selon Google, toute requête sur son moteur de recherche consomme autant d’énergie qu’une ampoule de 60 watts qu’on allume pendant 17 secondes. Soit, en moyenne, une émission de 0,2 gramme de carbone. Avec les 63’000 requêtes effectuées chaque seconde sur la plateforme, le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde ne met guère plus d’une minute pour générer une tonne de CO₂. Et c’est là le scénario le plus optimiste.