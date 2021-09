Horlogerie – Les montres séduites par les héros de BD Le neuvième art est de plus en plus souvent sollicité sur les cadrans. Derniers en date, Michel Vaillant et Blake & Mortimer sont l’objet de collections spéciales. Ivan Radja

En plus de la collection «By Jove», Reservoir Watch sortira une série limitée à 75 exemplaires pour commémorer les 75 ans de la première publication du secret de l’Espadon dans le Journal tintin. DR

Quel est le point commun entre l’horlogerie et la bande dessinée? Le cercle. Celui du cadran pour l’une, des phylactères pour l’autre. Au point qu’il paraît presque étrange que les noces de ces deux univers n’aient pas été célébrées plus tôt. Il y a certes quelques précédents, la série érotique de Milo Manara pour Ulysse Nardin début 2019, ou le partenariat conclu entre Ice-Watch, installée à Bruxelles, avec la société Moulinsart, pour une série de montres consacrées à Tintin en 2018. Ou, plus ancien, le partenariat entre Omega et le Snoopy de Schulz.