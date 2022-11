Les géants de la Route du Rhum – Les monstres marins à l’assaut de l’Atlantique La victoire n’échappera pas à un multicoque volant de la catégorie Ultim. Ces bateaux hors du commun pourraient rallier Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en cinq jours! Grégoire Surdez

Le Maxi « Edmond de Rothschild» est le bateau le plus fiabilisé de la flotte des Ultim. Un avantage qui pourrait être décisif sur une mer toujours cassante. ELOI STICHELBAUT

On les attendait, il y a quatre ans. Mais c’est un vieux loup de mer qui avait damé le pion à la nouvelle génération. Un doux rappel que l’âge ne fait rien à l’affaire, quand on est bon, on est bon. Les Ultim, dotés de dérives courbées (les fameux foils) capables de les faire voler, n’étaient pas prêts. Pas encore.