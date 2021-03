Livres pour enfants – Les Monsieur Madame, 50 ans, pas une ride Créés par l’illustrateur anglais Roger Hargreaves, «Madame Chipie» et «Monsieur Grognon» se vendent toujours très bien en Suisse romande. Pascale Zimmermann Corpataux

Roger Hargreaves a créer la série en 1971. DR

Poussant joyeusement en avant sa panse replète, Monsieur Glouton voit la vie en rose après dîner et s’en va converser dans la même tonalité avec Madame Bavarde, jamais à court d’arguments. Dans la grande famille des Monsieur Madame, ces microlivres pour enfants, carrés et colorés, qui fêtent cette année leurs 50 ans d’existence, ces deux-là font partie des heureux caractères.

Pour les grincheux, grognons, têtus, avares et autoritaires, le créateur de la série, Roger Hargreaves, a choisi le bleu ou le violet lorsqu’il a lancé son premier opus en 1971. Son fils Adam, qui a pris le crayon et sa succession en 1988, a suivi la ligne. Notez qu’elle est le plus souvent courbe: un rond, deux pieds en bas, deux mains en haut, cheveux, chapeau, chichi, bibi, melon ou couronne au sommet, voilà les petites bonnes femmes et leurs bonshommes croqués pour l’amusement des bambins. Les contrariants ou les psychorigides sont dotés toutefois, comme on peut s’y attendre, d’abdomens carrés et de traits aigus.