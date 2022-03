Guerre et cryptomonnaies – Les monnaies digitales au secours de la Russie? Pas si sûr! 

Le bitcoin et ses concurrents permettent de contourner les circuits financiers régulés et d’échapper théoriquement aux sanctions.

Guerre et cryptomonnaies

«Ni les dictateurs ni les militants des droits de l’homme ne rencontreront de censure sur le réseau Bitcoin», assurait sur Bloomberg un expert en cryptomonnaies il y a quelques jours. «Les cryptos sont destinées à offrir une plus grande liberté financière aux personnes du monde entier. Interdire l’accès des gens à leurs cryptodevises irait à l’encontre de leur raison d’être», réagissait dimanche un porte-parole de Binance, l’une des plateformes d’échange les plus populaires du moment.

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, le monde des monnaies numériques est sous le feu des projecteurs. Car si le bitcoin et ses petites sœurs ont permis de venir en aide aux Ukrainiens sous la forme de dons, ils apparaissent également comme une échappatoire possible à son agresseur. La Russie pourrait en effet profiter des cryptomonnaies et de la finance décentralisée pour contourner les sanctions économiques auxquelles elle fait face depuis le début de son invasion de l’Ukraine.