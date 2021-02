À l’affiche en juin à Genève – Les Mondiaux de gym acro restent en équilibre instable Reportée de deux semaines, la manifestation est tiraillée entre le Covid et la glace des Vernets. Une situation qui ne décourage pas César Salvadori, le président du comité d’organisation. Pascal Bornand

Les organisateurs genevois désirent faire la promotion de la gymnastique acrobatique devant le public des Vernets. Ils croisent les doigts. FIGmedia



Difficile de bâtir une pyramide sur des sables mouvants. C’est pourtant la gageure à laquelle sont confrontés César Salvadori et le comité d’organisation des prochains Championnats du monde de gymnastique acrobatique, prévus à la patinoire des Vernets du 21 juin au 4 juillet. Déjà repoussés d’une année en raison du Covid, ceux-ci ont été reportés de deux semaines afin de parer au probable prolongement de la saison de National League de hockey. Autant rester de glace et espérer que cette énième date sera la bonne. «On s’accroche, on ira jusqu’au bout, sauf si le virus persiste et que le médecin cantonal nous dit stop», confie l’artisan de la manifestation.