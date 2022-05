Ski alpin – Les Mondiaux 2027 auront lieu à Crans-Montana Les membres du Conseil de la FIS ont choisi la station valaisanne, qui faisait partie des favoris, pour l’organisation des championnats du monde 2027. Crans-Montana retrouve les Mondiaux quarante ans après. Sylvain Bolt Crans-Montana

Marius Robyr, directeur exécutif du comité de candidature, a fait sauter le champagne à l’annonce de la victoire. keystone-sda.ch

La Suisse accueillera pour la dixième fois les championnats du monde de ski alpin. Les 18 membres du conseil de la FIS (dont le Suisse Urs Lehmann), réunis à Milan, ont désigné mercredi Crans-Montana pour l’organisation des Mondiaux 2027. Quarante après l’édition historique de 1987 qui avait couvert d’or la génération de Pirmin Zurbriggen, Erika Hess ou Maria Walliser sur le Haut-Plateau, l’événement retrouve ainsi la station valaisanne.

Crans-Montana avait déjà été candidate pour l’obtention des Mondiaux 2025, mais le dossier valaisan avait été logiquement écrasé par celui de Saalbach-Hinterglemm (Autriche) en octobre 2020. Les Autrichiens, qui s’étaient déjà présentés pour recevoir l’édition 2023, avaient obtenu 12 voix contre une seule pour Crans-Montana. Cette fois, la candidature suisse a obtenu la majorité absolue au premier tour avec 11 voix.

«C’est magique aussi pour la jeunesse, qui va pouvoir vivre un bel événement!» Marius Robyr, directeur exécutif du comité de candidature

«Elle a été préférée à ses adversaires norvégiens de Narvik (3 voix) et aux Andorrans de Soldeu-El Tarter (3 voix). Quant aux Allemands de Garmisch-Partenkirchen, ils ont vécu une terrible désillusion en obtenant qu’une seule voix. Dans la «Maison du Feu» à Crans-Montana, Marius Robyr, directeur exécutif du comité de candidature, a bondi de sa chaise avant de faire sauter le bouchon de champagne lorsque le nom de Crans-Montana a été prononcé comme vainqueur. Un écran géant avait été installé pour suivre le dénouement.

«Merci! Merci à tout le monde!, a-t-il lâché avec les larmes aux yeux. C’est magique aussi pour la jeunesse, qui va pouvoir vivre un bel événement!» Seuls deux membres de chaque délégation ont pu faire le déplacement à Milan. Chaque candidat a présenté un film d’une dizaine de minutes. Celui de Crans-Montana s’est ouvert avec des images de Pirmin Zurbriggen lors des Mondiaux de 1987 pour replonger dans les émotions passées.

La joie de Marius Robyr, président du comite d'organisation, qui saute dans les bras de Frederic Favre, conseiller d'Etat valaisan. keystone-sda.ch

Le coup de pouce de Federer

Puis, c’est la skieuse suisse Michelle Gisin qui a joué le rôle d’actrice et a tenu le fil conducteur de l’histoire, en déambulant dans les rues de la station valaisanne et en vantant ses mérites. La conseillère fédérale Viola Amherd a apporté le soutien de la Confédération à la candidature valaisanne. La vidéo s’est finalement terminée avec un appel de Roger Federer. Le Bâlois, fan de ski, a lui aussi appelé à faire «revivre la magie».

Fête populaire le 19 juin

La Suisse retrouvera donc les Mondiaux de ski alpin, dix ans après l’édition organisée par St-Moritz. «On a fait tout juste, c’est exceptionnel d’être récompensés car nous travaillons beaucoup depuis cinq ans», a souligné l’organisateur euphorique, après avoir «perdu» le vote pour l’édition 2025. «Ce n’est pas un sentiment de revanche mais plutôt de consolation, a expliqué le Valaisan. Maintenant, il va falloir s’atteler à l’organisation le plus vite possible!»

Il faudra notamment convaincre les plus sceptiques de construire un nouveau stade d’arrivée aux Barzettes, sur l’un des sites de 1987. Ce lieu multifonctionnel devrait accueillir près de 20’000 personnes pour les Mondiaux et est censé être multifonctionnel pour être réutilisé. Les pistes de La Nationale et du Mont Lachaux, qui ont été entièrement réaménagées ces dernières années, accueilleront les épreuves et près de 200’000 fans sont attendus sur le Haut-Plateau. Le budget de fonctionnement, lui, est estimé à 60 millions.

Le stade d’arrivée de la candidature de Crans-Montana 2027 devrait accueillir 20’000 personnes. DR

«C’est le Valais et la Suisse qui gagnent aujourd’hui, s’est réjouit Frédéric Favre, Chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport en Valais. Nous sommes beaucoup sur les rangs pour organiser un tel événement qui est convoité au niveau international. Cela prouve que lorsqu’on fait preuve de ténacité, nous sommes un jour récompensés.»

Si aucune cérémonie n’a été prévue pour fêter la victoire de Crans-Montana mercredi soir, le public sera invité le dimanche 19 juin à une grande fête sur le Haut-Plateau.







Sylvain Bolt est journaliste à la rubrique sportive depuis 2019. Il couvre en particulier le ski alpin et le freeride, mais aussi le cyclisme et l’athlétisme. Plus d'infos @SylvainBolt

