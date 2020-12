Beau livre – Les mondes d’avant de Thomas Jorion Le photographe fouille les ruines de villas italiennes. Parcelles de rêve évanoui et lambeaux de grâce lépreuse suspendent le temps. Cécile Lecoultre

Erinni, Toscane, 2016. Comme si le chaos venait de s’abattre sur ces demeures patriciennes, ces murs murmurent des histoires étranges. Jorion/DR Pappagalo, Toscane, 2018. Une des images prises en camera obscura pour «Veduta». Thomas Jorion/DR Pour la série «Veduta», Thomas Jorion a arpenté l’Italie de 2009 à 2020, en quête de lieux retirés du monde, palais, jardins, masserias, villégiatures estivales… Un travail magnifique qui devait être exposé à l’abbaye de Cluny et qui, en attendant des temps meilleurs, se contemple dans un recueil aux Éditions de La Martinière. Jorion/DR 1 / 3

Comme jadis les voyageurs partaient pour «le Grand tour», le Français Thomas Jorion a entrepris de sillonner l’Italie en quête de palaces et maisons de maître meurtries par le temps. Après deux séries marquantes, «Silencio» et «Vestiges d’empire», cet esthète autodidacte arpente les campagnes du Piémont à la Sicile, de la Vénétie à la Toscane. Et remonte le temps, jusqu’au XVIIe siècle.

De son propre aveu, le photographe pensait d’abord à un travail de mémoire. Mais comme le peintre Hubert Robert au XVIIIe siècle qui tombait presque en pâmoison devant les vestiges antiques dévorés par des feuillages luxuriants, ou son maître Piranèse qui en célébrait la beauté avec des pulsions romanesques dans ses gravures et plans d’architecte, l’artiste s’est laissé séduire par des atmosphères ensorceleuses. Plus que l’historien qui conserve le patrimoine du passé, lui préfère en observer la déglingue et arrête le regard.

«Veduta», de Thomas Jorion, Éd. de La Martinière

Utilisant une «camera obscura» et des expositions longues, privilégiant la lumière naturelle et évitant toute retouche ou mise en scène, le photographe réussit dans «Veduta» à capturer une magie évanescente. Dans ce luxe patricien de fresques et dorures tombé en disgrâce subsiste une étrange séduction. À force de fréquenter ces couloirs et salons désertés pointent les interrogations sur la matérialité si éphémère et la folie des hommes à vouloir l’architecturer. Thomas Jorion, cinéphile dans l’âme, raconte des histoires de monde d’avant. Pile dans son époque.