Révolte en Iran – Les mollahs pourchassent les Iraniennes non voilées Les autorités installent des dispositifs de surveillance pour identifier les femmes qui ne respectent pas les règles vestimentaires. Mais les actes de défiance se multiplient. Yannick Van Der Schueren

Depuis la mort de Mahsa Amini en septembre dernier, de très nombreuses Iraniennes refusent de porter le hijab en public en signe de protestation. Téhéran, 10 avril 2023. ATTA KENARE / AFP

Les Iraniennes sont loin d’avoir dit leur dernier mot. Depuis le début du mouvement de contestation, il y a sept mois, elles sont de plus en plus nombreuses à circuler tête nue dans l’espace public. Un acte fort et un geste de défiance vis-à-vis du régime islamique qui impose le port du hijab depuis plus de quarante ans.