Chanson inclusive – «Les moches vivent mieux que les beaux» Paroles de Jerrycan. Le drôle d’oiseau de la musique genevoise nous revient frais comme l’amour avec l’album «Beauté rebelle». Fabrice Gottraux

L’artiste genevois Jerrycan, Christophe Balleys à la ville, chante «Beauté rebelle». STÉPHANE GROS

On l’a connu perché dans les arbres de la cité, accroché aux branches d’où il donnait de délicats concerts sur des arrangements de bric et de broc. Rendu à une forme plus théâtrale, choisie pour arpenter le bitume sans contrevenir aux règles sanitaires de la pandémie, le dit Jerrycan joue désormais en groupe, sur scène, cette musique pop qui sied à sa voix haute.

Un album vient de paraître, le premier que l’artiste genevois n’a pas encartonné lui-même avec ses dessins minimalistes. Jerrycan, issu des Beaux-Arts, est polyvalent. Cette fois, le visuel évoque plutôt les colonnes de Buren, dans une ligne graphique professionnelle. Comme le son, produit par le fidèle Christophe Farine, ancien compagnon de route d’Emilie Zoé et Anna Aaron.

Tous au septième ciel!

Quant au titre de l’album, ce «Beauté rebelle» n’est pas tant queer (encore que Jerrycan n’est certainement pas contre, au contraire) qu’inclusif. En ce qui concerne, précisément, la diversité anatomique de nos corps humains. Ah! Pioché au hasard des paroles, on retient déjà: «Les moches vivent mieux que les beaux, ils sont plus heureux.»

Analyse sociétale à l’appui. Les moches, «quand ils marchent, ils n’ont pas peur qu’on les rattrape». De une. Et «quand ils rêvent, c’est de bonheur pour tous». En plus, «quand ils baisent, c’est le septième ciel à chaque fois». Qui dit mieux! Sur un rythme disco parfaitement entraînant, ça le fait. Voir si Jerrycan s’inclut dans la bande. «Je suis moche. On est tous moches. Viens dans mon club.» Ainsi soit-il.

Le «club», Jerrycan en a fait son groupe de scène à cinq, où l’on retrouve la comédienne Alexandra Marcos, assurant les chœurs. Le live, voilà où le projet frappe le mieux: moins nets que sur disque, les refrains charmants gagnent en insolence ainsi mêlés à l’attitude décalée du chanteur et sa choriste. Le jeu étrange, avec la voix et le corps, c’est même le talent principal de Jerrycan. Vu à Voix de Fête en mars 2023 avec une excellente prestation.

Jerrycan aime le jeu. Comme il aime la danse. Pour faire bouger la silhouette comme on fait bouger les idées. Manifeste sensitif que ce chansonnier façonné comme un programme idéologique – c’est dans l’air du temps. Dans ses mots, Jerrycan tâche de réunir tous les physiques, tous les goûts, mais aussi toutes les générations.

Après avoir exploré le bien-vivre (la douce ironie des «Gens heureux») et s’être libéré du regard des autres («Sur le dancefloor»), «Beauté rebelle» interroge encore la vieillesse. «Aimer nos corps vieux, comment s’y prendre?» Encore fringant, le bateleur répond: «Va falloir s’y faire.»

«Beauté rebelle», la couverture de l’album. DR

