Lettre du jour – «Les misérables» de Genève . Alberto Velasco, député

Genève, le 23 mai 2020.

Nouvelle distribution d’aide alimentaire organisée par les associations et soutenue par la Ville ce samedi aux Vernets. La file d'attente allait jusqu'à la Route de Péniche à la Jonction. Pierre Albouy

Genève, 11 mai Depuis maintenant quelques semaines, une multitude de gens font la queue à la patinoire des Vernets, et ailleurs, pour obtenir un sac alimentaire d’une vingtaine de francs contenant des aliments et des produits de première nécessité. Ces personnes touchées de plein fouet par la crise sont pour une grande majorité des femmes, provenant souvent de l’économie domestique ou des familles de sans-papiers qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans revenus en raison de la crise du Covid-19. […]



L’image de cette file interminable de gens a frappé les esprits jusqu’en Afrique où l’Independent Online (IOL), site web d’actualités et d’informations basé en Afrique du Sud, en a même fait un article.

Ce qu’il faut relever, c’est que cette distribution vient de la société civile, menée par une association qui a su mobiliser pour réussir cet approvisionnement. Ce qui questionne, c’est le silence assourdissant des autorités en charge du social qui n’ont pas été capables de mettre en place les digues nécessaires pour éviter à ces gens l’indignité de la situation, et ce alors qu’elles avaient été averties.



Ce qui me révolte en tant qu’homme de gauche, c’est la manière dont les hommes et les femmes politiques membres d’Exécutifs sont venus «donner un coup de main» après coup, quand le mouvement prenait de plus en plus d’ampleur. Ce ne sont pas des cabas qu’il faut leur donner, mais des bons d’achat afin de sauvegarder leur dignité. Mais l’hypocrisie, ce n’est pas que le Covid-19 ait rendu ces gens visibles. L’hypocrisie de la gauche, c’est de ne pas se battre pour continuer Papyrus, c’est d’accepter les solutions de la charité alors que la gauche devrait défendre une société de la redistribution.



Les politiciens n’ont pas à faire leur publicité sur le dos de la misère en allant ostensiblement «donner un coup de main», la gauche n’a pas à surfer sur la charité car si on en est arrivé là, c’est parce que nous, la gauche, n’avons pas fait juste.



Il faut au contraire mettre en place des mécanismes pour donner un statut et une dignité retrouvée à toutes ces personnes!