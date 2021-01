Transition énergétique – Les Minoteries se chauffent avec les égouts L’ensemble de 330 logements à Plainpalais a été assaini pour 90 millions de francs. Panneaux solaires et eaux usées remplacent le fossile. Christian Bernet

Depuis peu, le vaste ensemble des Minoteries (330 logements) se chauffe tout seul, avec les eaux usées de l’hôpital et des panneaux solaires. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Les Minoteries consommaient 500’000 litres de mazout par année. Aujourd’hui, ce vaste ensemble de 330 logements se chauffe tout seul, avec les eaux usées de l’hôpital et des panneaux solaires. Pour arriver à ce résultat, la Ville de Genève, propriétaire, a investi 90 millions de francs et lancé un chantier long de trois ans et demi.

Les travaux sont désormais achevés et le calme est revenu dans ces deux immeubles de Plainpalais. Mais il faut encore répondre à certains locataires. Pour leur dire qu’il est normal qu’en plein hiver, les radiateurs soient à peine tièdes. L’isolation fait son effet et il n’est plus nécessaire de chauffer à plein régime pour atteindre 21 degrés dans les appartements.