Annonces du Conseil fédéral – Les milieux économiques déçus, les cantons et partis satisfaits La stratégie prudente du gouvernement pour l’assouplissement des mesures anti-Covid a été globalement saluée par les cantons et les partis politiques mais les milieux économiques critiquent «un pas trop hésitant».

Le Conseil fédéral ne tient pas compte des recommandations de la branche de la restauration, a déploré vendredi GastroSuisse. Keystone/Anthony Anex

Les milieux économiques ont fustigé vendredi «un pas trop hésitant» et «sans perspective» de la part du Conseil fédéral. Les cantons saluent, eux, l’approche prudente du gouvernement, tout comme les partis, à l’exception de l’UDC.

La branche de la restauration est particulièrement remontée. Pour elle, l’éventuelle ouverture des terrasses annoncée n’est qu’un «susucre» pour la population. Le Conseil fédéral ne tient pas compte des recommandations de la branche concernée, a déclaré Casimir Platzer, président de GastroSuisse.

L’absence de date pour l’ouverture des espaces intérieurs signifie l’impossibilité de planifier pour la grande majorité des commerces, a-t-il poursuivi.

Pour la Fédération suisse du tourisme, l’ouverture partielle annoncée constitue un premier pas, mais insuffisant dans la mesure où elle ne permettra pas à de nombreux restaurateurs de travailler de manière rentable. Le secteur du tourisme juge aussi décevant qu’aucune autre perspective au-delà du 22 mars n’ait été communiquée.

Pour une ouverture complète

Pour economiesuisse aussi, les décisions du Conseil fédéral vont dans la bonne direction, mais «pas assez loin». Leur mise en œuvre est en outre subordonnée à des critères définis trop étroitement. La Fédération des entreprises suisses ainsi que l’Union patronale critiquent par ailleurs le refus de la Confédération d’envisager un assouplissement de l’obligation de télétravail.

L’Union suisse des arts et métiers (usam) exige, elle, la fin immédiate du confinement. Avec la stratégie de tests, les concepts de protection, le traçage des contacts et l’extension du programme de vaccination, une ouverture complète de l’économie est possible, estime-t-elle.

Cantons prudents

À l’instar de l’organisation syndicale Travail.Suisse, la Conférence des directeurs de la santé (CDS), en faveur d’un assouplissement prudent, est plutôt satisfaite. Un abandon complet ou trop important des mesures prises «mettrait en péril la situation actuelle, atteinte grâce aux efforts de tout le monde», souligne-t-elle. Cela aurait de graves conséquences au niveau sanitaire, mais aussi sur le plan économique.

La stratégie de tests et les avancements dans la campagne de vaccination donnent certes de l’espoir. Mais la vaccination n’est pas encore assez avancée.

En revanche, les grands argentiers de Suisse centrale ont, eux, réclamé la réouverture la plus rapide possible des secteurs de l’économie encore confinés. Ils veulent un «changement de paradigme, l’endettement de l’État entraînant un risque d’inflation».

Pour les ministres cantonaux des finances, les nouvelles infections ne constituent plus le principal problème, contrairement à l’augmentation du nombre de chômeurs, les risques de faillites et «la demande quasi interminable d’aide financière de l’État».

UDC: des mesures «arbitraires»

L’ensemble des partis approuvent en revanche les annonces du gouvernement. Seule l’UDC estime que son attitude prudente à propos des éventuelles réouvertures «jette la confusion». Pour le parti de la droite dure, les mesures envisagées sont par ailleurs «arbitraires». Conséquence selon lui: le Conseil fédéral «perd tout crédit» auprès de la population.

Le PLR salue, lui, «un pas dans la bonne direction», tout en se montrant critique. Il est d’après lui temps de donner des perspectives à la population et pour permettre aux entreprises et aux milieux culturels de planifier. Il faut aussi accélérer la vaccination.

Pour le PS, le Conseil fédéral est «dans le juste» puisque seule l’évolution épidémiologique doit guider les décisions. Le parti de gauche appelle en outre à un renforcement des mesures d’aide.

Les Verts soutiennent également la stratégie de réouverture «sûre» du gouvernement. Pour Le Centre et les Vert’libéraux, les ouvertures prévues constituent un pas dans la bonne direction. Mais la situation épidémiologique actuelle incite toujours à la prudence.

ATS