Drames – Les migrants arrivent à nouveau en nombre en Italie L’arrivée de migrants en Italie a augmenté de près de 150% au cours des 12 derniers mois, la majorité arrivant de Tunisie, a déclaré samedi la ministre de l'Intérieur italienne.

La majorité des migrants, arrivant en Italie, sont Tunisiens. AFP/archives

L’Italie a connu des difficultés ces derniers mois pour faire face à l’arrivée de centaines de migrants sur ses rives méridionales, une tâche compliquée par les mesures de sécurité dues à la crise sanitaire du coronavirus.

Tandis que la frustration monte parmi les maires locaux, le gouvernement a mobilisé des ferrys pour maintenir les migrants en quarantaine et a fait appel à l’armée dans certains cas, après l’évasion de migrants testés positifs des centres d’accueil.

Du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, 21’618 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes, une augmentation de 148,7% par rapport aux 8691 arrivées de l’année précédente, selon des données présentées par la ministre de l’Intérieur Luciana Lamorgese samedi à Milan.

Chômage et instabilité politique

Malgré la forte augmentation, le nombre d’arrivées de migrants est toujours loin derrière les niveaux enregistrés il y a quelques années.

De 2016 à 2017, l’Italie a enregistré l’arrivée de 182’877 migrants. Après la signature d’un accord avec la Libye pour que ses gardes-côtes empêchent les départs des migrants, le nombre est tombé à 42’700 lors de la période 2017-2018.

Quelque 41,6% des migrants sont partis de Tunisie, et 40,5 de Libye. Plus du tiers des migrants arrivés déclarent être de nationalité tunisienne, contre 12% pour le Bagnladesh, et 7% pour la Côte d'Ivoire.

La Tunisie est confrontée à un fort taux de chômage et une instabilité politique poussant ces migrants à effectuer la traversée vers l’Italie.

Mme Lamorgese a déclaré qu’elle serait du voyage officiel en Tunisie lundi avec le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio et deux commissaires de l'Union européenne.

«C’est un moment important et un signe d’attention envers un pays en difficulté» a-t-elle déclaré devant la presse, sans fournir plus de détails sur l’agenda du voyage.

AFP/NXP