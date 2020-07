Paris – Les meurtriers de Mireille Knoll seront jugés pour meurtre antisémite Le corps de l’octogénaire juive avait été retrouvé lardé de 11 coups de couteau et partiellement carbonisé dans son appartement. Deux hommes avaient été arrêtés.

Le meurtre de Mireille Knoll avait provoqué une vive émotion. AFP/archive

Les juges chargés de l’enquête sur le meurtre de Mireille Knoll, une octogénaire juive tuée à Paris en mars 2018, ont ordonné un procès aux assises pour «meurtre sur personne vulnérable et commis en raison de la religion de la victime» à l’encontre de deux suspects, a-t-on appris lundi de sources concordantes.

Le 23 mars 2018, le corps de cette femme de 85 ans, atteinte de la maladie de Parkinson, avait été trouvé lardé de 11 coups de couteau et partiellement carbonisé dans son appartement d’un logement social, dans l'est parisien.

Cette mort avait suscité une vive indignation, dont celle du président de la République Emmanuel Macron, un an après le meurtre à Paris de Sarah Halimi, une sexagénaire juive jetée de son balcon.

Deux suspects avaient été identifiés: Yacine M., le fils d’une voisine âgé aujourd’hui de 30 ans qui connaissait l’octogénaire depuis l’enfance, et Alex C., un marginal de 24 ans aux antécédents psychiatriques.

«Personne vulnérable»

Selon cette ordonnance de mise en accusation datant du 10 juillet, ces deux hommes devront donc comparaître conformément aux réquisitions du parquet pour ce meurtre, aggravé par deux circonstances: le fait que la vieille dame était une «personne vulnérable» et que cet acte a été commis «en raison de sa religion».

Les deux hommes, qui n’ont cessé tout au long de l’instruction de se rejeter la responsabilité du crime, sont aussi renvoyés pour «vol aggravé» et «dégradation par moyen dangereux pour les personnes», selon une source judiciaire.

La mère de Yacine M. est aussi renvoyée devant les assises pour «destruction de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité», selon cette source. Elle est notamment soupçonnée d’avoir nettoyé le couteau ayant potentiellement servi au crime.

Pression de l’opinion publique

«Comme je l’ai toujours dit, Mme Knoll a été tuée à la fois parce que c’était une vieille personne pas en état de se défendre et parce qu’elle inspirait une détestation particulière en raison de ses origines juives», a déclaré à l’AFP Me Gilles-William Goldnadel, avocat de la famille Knoll.

«Les juges n’ont pas su résister à la pression de l’opinion publique», ont estimé de leur côté Me Charles Consigny et Me Fabrice de Korodi, les avocats de Yacine Mihoub. «Il n’y a aucun élément dans le dossier en dehors des déclarations d’Alexandre Carrimbacus qui donne un quelconque caractère antisémite à cette affaire», ont-ils affirmé.

L’avocat d’Alex Carrimbacus n’était pas joignable dans l’immédiat pour commenter ces informations.

( AFP/NXP )