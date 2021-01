Covid-19 – Les mesures que la Suisse va imposer aux frontières Mercredi, le Conseil fédéral a annoncé de nouvelles mesures aux frontières. Serrage de vis au programme. Arthur Grosjean , Berne

Tous les passagers d’un avion venant de l’étranger et se posant en Suisse devront présenter un test PCR Keystone-ats

Dès le 8 février, on ne rentre plus en Suisse comme dans un moulin. Si on vient d’un pays ou d’une région à risque, avec un fort taux d’infections Covid ou un mutant agressif, il faudra montrer un sésame sanitaire. En clair, il s’agira de présenter un test PCR négatif datant de moins de septante-deux heures. Il faudra également s’astreindre à une quarantaine de dix jours.

Quels sont les pays concernés? On en dénombre près de 25, dont l’Afrique du Sud, le Brésil, l’Espagne, les États-Unis, Israël, le Portugal, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni. La France, l’Italie et l’Allemagne sont épargnés, sauf certaines de leurs régions. Ainsi les touristes venant de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) devront fournir un test PCR et se mettre en quarantaine. Tout comme les résidents de la région Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia et Veneto.