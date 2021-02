Mobilité en temps de pandémie – Où sont passées les mesures d'hygiène dans les bus TPG? Nous avons passé douze heures dans un bus et avons testé les limites du plan de protection. Chloe Dethurens , Caroline Zumbach

Les TPG appliquent les mesures du plan de protection décidé au niveau fédéral. Enrico Gastaldello

Fermeture des restaurants et des commerces non essentiels, limitation de la capacité dans les magasins restés ouverts, obligation de se désinfecter au gel hydroalcoolique à peu près partout: les mesures anti-Covid se sont renforcées à Genève ces dernières semaines. Or, la population continue de se retrouver, parfois en masse, dans les transports publics. Pour constater quelles étaient les mesures de prévention mises en œuvre sur le terrain, nous avons passé près de douze heures dans une ligne de bus de l’hypercentre.

«Ce ne sont pas les mesures de protection qui sont en cause, mais leur application et leur respect scrupuleux par les citoyens.» Roland Godel, porte-parole du département de tutelle des TPG, celui des infrastructures.